PM fala em "governo comunista que quer voltar e tomar casas" a moradores do litoral de São Paulo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um cabo declarou a moradores durante uma ocorrência em São Sebastião, no Litoral de São Paulo, que o governo comunista tomaria suas casas. Na imagem, o cabo diz explicar que caso as pessoas aceitem 'o governo comunista que quer voltar' suas propriedades vão ser tomadas. As informações são do portal G1.

A ação aconteceu nesta segunda-feira (25) em um bairro irregular, onde está sendo feita a regularização. De acordo com a prefeitura, um dos imóveis está em área de preservação e tem ordem judicial para a demolição. Com a medida da justiça, moradores organizavam um protesto quando a PM foi acionada.

Durante o atendimento, um cabo da Polícia Militar reuniu a comunidade e disse começou um discurso alertando que o governo comunista tiraria suas casas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PM não mencionou o nome de nenhum candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse sistema comunista, ele passa a ser dono de todos os seus bens. Veja bem, ali não tem escritura, né. Aí a prefeitura vem e derruba porque não tem escritura, está em área de preservação e esse negócio todo. Mas aí você tem essa casa aqui, que tem escritura. É sua. Você suou e pagou. Se vocês aceitarem esse governo comunista que está querendo voltar de novo, vai chegar a hora que o governo vai falar para você assim ó: essa casa agora é do governo”, diz o policial na imagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PM disse em nota que apura o caso.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE