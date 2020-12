PM fará tour sobre história negra para policiais em São Paulo

247 - A ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo vai organizar um tour sobre história negra especialmente para policiais. Em dezembro, policiais farão tour para conhecer a história do povo negro na cidade de São Paulo. Além disso, uma palestra será dada pela Caminhada Negra, que durante um evento em outubro foi abordada pela PM.

Os organizadores da Caminhada denunciaram que, no dia 24 de outubro, dois policiais militares teriam acompanhado de forma ostensiva um grupo que fazia o tour sobre pontos da história dos negros pelo centro de São Paulo.

A realização do tour foi determinada após a Caminhada falar com a ouvidoria da PM para denunciar o caso. Foi aberto um procedimento para apuração dos fatos e, após reunião com representantes da Defensoria Pública e do departamento de Igualdade Racial da OAB-SP, deliberou-se por uma reunião com o comando da PM, segundo o Estado de S.Paulo.

Um estudo realizado pela Rede de Observatórios de Segurança Pública em cinco estados brasileiros e publicado nesta quarta-feira, 9, mostra que a população negra é a mais atingida pelas armas da polícia. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação com as secretarias de segurança do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará.

No estado do Rio, dos 1.814 mortos pela polícia em 2019, 86% são negros. O estudo informa que o Rio de Janeiro bateu o recorde dos últimos 30 anos em número de mortes por policiais e chama a atenção para o alto índice de negros como alvos enquanto 51% da população fluminense se declaram negros. Em São Paulo, do total de mortos, 62,8% são negros, mesmo correspondendo a somente 34,8% da população paulista.

