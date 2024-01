PM faz operação em comunidades da região onde empreiteira foi cobrada por criminosos para realizar obra

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar (PM) realiza uma operação em diversas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, incluindo o Morro do 18, em Piedade, na manhã desta quinta-feira (11) com o objetivo de combater a extorsão praticada por criminosos contra empresas que realizam obras na região. Na segunda-feira (8), o prefeito Eduardo Paes denunciou a cobrança de taxas feitas por traficantes do Morro do 18 à empreiteira responsável por uma obra no entorno do Parque Piedade.

Segundo o jornal O Globo, a PM ainda não divulgou detalhes sobre o objetivo específico da operação que se estende a outras localidades como Água Santa, Caixa D’água, Morro do Fubá e Morro do Saçu. A ação é coordenada pelo 3º BPM (Méier) e pelo 9º BPM (Honório Gurgel).

Além da extorsão contra empresas, os criminosos também estariam exigindo taxas que variam entre R$ 30 e R$ 50 por serviços de telefonia, internet e gás dos moradores da comunidade da região. Segundo informações da Polícia Civil, traficantes do Morro do 18 estariam ameaçando moradores e comerciantes para o pagamento dessas taxas.

