PM invade Morro do Salgueiro, no Rio, e atira na direção de crianças (vídeo)

Revista Fórum - Cenas gravadas por moradores do Morro do Salgueiro nesta quinta-feira (6) mostram policiais militares agindo de forma truculenta e atirando na direção de crianças que estavam no local. O caso ocorreu um dia depois do Supremo Tribunal Federal (STF) ratificar decisão do ministro Edson Fachin de proibir operações durante a pandemia do novo coronavírus.

As imagens foram divulgadas por uma moradora nas redes e repercutidas pelos jornalistas Rene Silva e Rennan Leta, do Voz das Comunidades. “Inacreditável”, escreveu Renê ao compartilhar a cena em que os oficias atiram para o alto na direção de crianças. “Aí a PM mata mais um inocente por bala “perdida” e depois fala que a culpa é do tráfico. Corporação genocida!!!”, agregou Leta.

Em outro vídeo, um policial chega a destravar o fuzil e apontar para um morador. “A PMERJ agindo com extrema violência no morro do Salgueiro. Um militar chega a DESTRAVAR O FUZIL, MIRAR E ATIRAR a poucos metros das pessoas. Fazem isso em frente às câmeras, imagina sem a presença delas? ISSO É INADMISSÍVEL!!!!!”, escreveu Leta.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.