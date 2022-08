PM monta esquema especial de segurança para atos pela democracia em SP

Apoie o 247

247 - Com a confirmação dos atos simultâneos nesta quinta-feira (11) pela cidade de São Paulo para defender a democracia brasileira dos ataques golpistas de Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Militar (PM) prepara um esquema especial de segurança para lidar com os eventos, segundo o jornal Estado de S. Paulo.

As manifestações se pautam pela "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", formulada pela Faculdade de Direito da USP. O principal ato se dará no próprio Largo São Francisco, onde a faculdade se localiza, quando haverá a leitura da carta ao vivo.

Além disso, a PM cita uma passeata da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que partirá da sede da entidade com mil advogados e terá como destino a Faculdade de Direito. Também foi mencionada a manifestação da União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES), que partirá do MASP com mais de cem escolas paulistanas e caminhará até o Largo São Francisco.

Pensando nisso, a polícia estabeleceu que controlará o acesso interno da Faculdade de Direito (onde apenas convidados serão autorizados) e reforçará o efetivo na região central da cidade durante os atos, além de aumentar a presença no Largo São Francisco.

Além de São Paulo, outras cidades de todo o país também têm manifestações marcadas para amanhã.

