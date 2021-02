PM planeja forjar agressões após espancar e prender MC Salvador da Rima em SP (vídeo)

Brasil de Fato - Gabriel Salvador, o MC Salvador da Rima, foi alvo de agressões de policiais militares na tarde deste sábado (27), na zona leste de São Paulo. Vídeos gravadoS por outros jovens que estavam no local mostram o cantor sendo enforcado e recebendo chutes dos oficiais, mesmo rendido.

As imagens que circulam amplamente nas redes sociais mostram o MC sendo retirado de uma residência à força. Os policias reagiram com gás de pimenta para afastar pessoas que tentavam impedir a detenção de Salvador, levado para o 67º DP.





De acordo com informações do UOL, a defesa do cantor explicou que o conflito se iniciou após um policial multar um carro que estava estacionado em frente ao local onde o MC e outros jovens estavam. Ao questionar o motivo da multa, o artista teria discutido com um dos agentes, que teriam o prendido por desacato.

Um dos vídeos registraram o momento em que os policiais, entre risos, falaram sobre forjar agressões para justificar a prisão.

“Machuca aí, negão, a mão. O rosto. Ele falou que éramos equipe de gordos. Não somos gordos não, somos maromba", teria dito um dos policiais. “Tem que apresentar nóis (sic) como vítima mesmo”.

Em seguida, outra voz afirmou que bateria a testa para endossar a narrativa que os policias teriam sido agredidos.

Confira:





O Brasil de Fato entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP) e aguarda mais informações sobre o caso, assim como posicionamento sobre o diálogo entre os agentes.

