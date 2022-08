PM que assassinou campeão mundial de jiu-jitsu se entrega à polícia e é preso

Apoie o 247

247 – O brutal assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, já vem sendo esclarecido. "O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, de 30 anos, apresentou-se à Corregedoria da Polícia Militar na tarde deste domingo, 7, e foi conduzido à delegacia, segundo o delegado-geral da Polícia Civil São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves. Velozo é acusado do homicídio de um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu mundial, o brasileiro Leandro Lo, de 33 anos. Ele será ouvido e depois encaminhado ao Presídio Romão Gomes", informa a jornalista Aline Ribeiro, em reportagem publicada no Globo .

"Na tarde deste domingo, a pedido da autoridade policial, a Justiça concedeu a prisão temporária de 30 dias do autor do homicídio. Leandro foi atingido por um tiro do lado esquerdo da cabeça após se envolver em uma briga com o PM de folga durante um show durante um show de pagode da banda Pixote, no Esporte Clube Sírio, em Indianópolis, região Sul de São Paulo", acrescenta a jornalista.

Em nota, o Esporte Clube Sírio se solidarizou pelo “lamentável ocorrido” e informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação, para que o “incidente seja esclarecido o mais rápido possível”.

