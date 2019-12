PM que pagou boleto de R$ 16 mil de Flávio Bolsonaro diz não lembrar como foi ressarcido

247 - O sargento da Pol´ciai Militar do Rio Diego Sodré de Castro Ambrósio, que pagou um boleto de R$ 16,5 mil em favor do senador Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, 20, que fez um "favor" ao filho de Bolsonaro, que Flávio devolveu a quantia mas que não se lembra como o pagamento foi feito.

"Eu sei que eu paguei a conta, isso eu sei. Agora como eu fui ressarcido, eu não lembro. Que ele me pagou, ele me pagou. Por ironia do destino, eu pedi os extratos a partir do ano de 2015. Nas primeiras folheadas, eu achei o ano de 2016. Eu fui logo no mês de outubro e achei o pagamento da cobrança. Aí eu vi que eu ressarci minha conta com transferência da minha empresa, ou seja, ele não transferiu para minha conta, entendeu? Então eu subentendi que ele me pagou em dinheiro", contou Ambrósio ao G1.

De acordo com o MPRJ, Ambrósio quitou um boleto no valor de R$ 16.564,81, emitido no nome de Fernanda, em outubro de 2016.

O pagamento serviria para ajudar a pagar um apartamento comprado em Laranjeiras, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. O PM afirma que, se for notificado, irá ao MP para prestar esclarecimentos.