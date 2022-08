PM que pisou em pescoço de mulher negra em SP é absolvido pela Justiça Militar

O episódio de agressão contra uma comerciante que tinha na época 59 anos, ocorreu no dia 30 de maio de 2020 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O soldado da PM João Paulo Servato foi absolvido por três votos a dois pela Justiça Militar de São Paulo de uma acusação baseada em quatro diferentes crimes após ele ser filmado pisando no pescoço de uma mulher negra durante uma ocorrência em Parelheiros, na Zona Sul, em maio de 2020. As informações são do portal Yahoo.

O episódio de agressão contra uma comerciante que tinha na época 59 anos, ocorreu no dia 30 de maio de 2020 e foi revelado pelo “Fantástico”, da TV Globo, do dia 12 de julho.

Um conselho de sentença formado por um juiz civil (togado) e quatro oficiais da PM, também absorveram da acusação o parceiro de Sevato na época, o cabo Ricardo de Morais Lopes.

José Álvaro Machado Marques, juiz civil, e um dos oficiais da PM votaram pela condenação dos dois policiais. Eles foram os primeiros a proferir o voto no julgamento. Os três demais votos foram favoráveis ao soldado e ao cabo.

Durante o julgamento, o Ministério Público do Estado de São Paulo sustentou que o soldado Servato cometeu quatro crimes: lesão corporal, abuso de autoridade, falsidade ideológica e inobservância de regulamento.

Contra o cabo Lopes a denúncia se deu com base em dois crimes: falsidade ideológica e inobservância de regulamento.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.