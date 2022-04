PM reage a assalto. Tiros atingem suspeito e mata uma mulher

Um PM deu três tiros, que atingiram o suspeito e duas jovens no centro do SP. Uma das mulheres morreu edit

Apoie o 247

ICL

247 - O tenente Carlos Eduardo da Silva Filho, de 23 anos, de folga e sem uniforme reagiu na noite dessa segunda-feira (11) a uma tentativa de assalto no Centro de São Paulo. O suspeito, identificado como Daniel Ventura de Lima,19 anos, teria tentado roubar a moto do policial. O militar deu três tiros, que atingiram o suspeito e duas jovens em uma calçada da Rua Vitória, perto da Avenida Rio Branco. Ingrid Reis Santos, 21 anos, foi atingida no peito e morreu no local.

De acordo com o portal G1, a outra baleada foi levada para o hospital com um ferimento na barriga. A mulher teria tido alta médica durante a madrugada e deve prestar depoimento nesta terça (12) na Polícia Civil.

O suspeito do roubo ao PM foi baleado nas nádegas, e foi preso pela Polícia Civil. O agente da PM foi detido em flagrante e indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. A arma dele também foi recolhida para ser periciada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tenente pagou uma fiança de R$ 10 mil determinada pela Polícia Civil para responder ao crime em liberdade. Ele foi solto após o pagamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE