PM reage a tentativa de assalto e mata adolescente em SP

247 - Um policial militar matou Kleber Ramos da Silva, de 16 anos, ao reagir a um assalto na rua Imbaçal, número 494, no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. A tentativa do crime aconteceu às 20h15 do último sábado (18).

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial estava de folga em cima de sua moto com uma amiga, quando dois homens em cima de outra moto se aproximaram e anunciaram o assalto. O agente reagiu e acertou o jovem.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e morte em consequência de intervenção policial no 63° Distrito Policial.

