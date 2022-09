PM reforça segurança para atos bolsonaristas do dia 7 de Setembro na Av. Paulista

Apoie o 247

247 - As manifestações bolsistas que serão realizadas em São Paulo no dia 7 de Setembro terão a segurança reforçada. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, ao menos 13 grupos com discursos radicais e ligados a candidatos de direita reservaram espaços na Avenida Paulista. Também está prevista a realização de uma motociata entre o Parque do Ibirapuera, na zona sul, e a avenida Paulista, apesar da Polícia Militar já ter se posicionado de forma contrária ao ato. Jair Bolsonaro (PL) não deverá participar das manifestações em São Paulo, uma vez que sua agenda será concentrada nos atos do Rio de Janeiro e Brasília.

Ainda segundo a reportagem, uma outra manifestação bolsonarista é esperada durante comemoração do bicentenário da Independência no Ipiranga, na zona sul. Ali, o policiamento será reforçado por um contingente de 790 policiais militares durante a manhã e outros 216 no período da tarde. O efetivo será disposto ao longo de toda a extensão da Avenida D. Pedro I e no evento (à tarde) de reinauguração do Museu Paulista, no Parque da Independência.

A estratégia de segurança foi definida na sexta-feira (2), em uma reunião com representantes dos movimentos e da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Subprefeitura da Sé, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público.

Ainda de acordo com o periódico, “a lista de ‘grupos’ que conseguiram o aval da PM para estacionar carros de som na Avenida Paulista no 7 de Setembro tem 13 nomes. Entre eles: Destro, Patriotas do QG, Patriotas do Brasil, Movimento Monarquista, Damas de Aço e Trio Elétrico Sol Nascente. O Patriotas do QG, por exemplo, prega “intervenção militar com Bolsonaro no poder”.

