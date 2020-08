PM reformado atira em casal após briga de trânsito em Belo Horizonte

Um policial militar reformado atirou em um casal, após uma briga no trânsito em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com um parente de uma das vítimas, a mulher e o marido estavam numa moto, quando foram "fechados" pelo PM edit

247 - Um policial militar reformado atirou em um casal, após uma briga no trânsito na noite do último domingo (30), em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com um parente de uma das vítimas, que não quis se identificar, a mulher e o marido estavam numa moto, quando foram "fechados" pelo PM. Na porta da casa das vítimas, o policial teria sacado a arma e efetuado os disparos. Crianças estavam no local.

"Ele é conhecido por abuso de poder contra população de bem", disse o familiar, ao G1.

A mulher levou um tiro de raspão na orelha e teve alta. O marido foi atingido no estômago e encaminhado para cirurgia. Não há informação sobre o seu estado de saúde.

O PM foi preso.

