PM-RJ não consegue desmobilizar ato contra Bolsonaro

Por Marcelo Auler, em seu Blog - Com o único intento de desmobilizar uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro que ocorria, desde o início da tarde, na esquina das avenidas Atlântica e Princesa Isabel, em Copacabana, Zona Sul do Rio, policiais militares detiveram uma manifestante e a levaram presa para a 12ª Delegacia Policial. O pretexto para a detenção é que ela estava fazendo uso de um megafone.

Como não existe crime no uso do aparelho, depois policiais militares alegaram que não respeitavam o distanciamento social exigido, o que também não fica demonstrado em vídeos feitos durante o protesto (veja abaixo). Ou seja, meros pretextos para desmobilizar o movimento contra o governo.

O tiro saiu pela culatra. Os militares não contavam que cerca de 40 manifestantes que estavam no ato convocado pelo Comitê Fora Bolsonaro da Zona Sul do Rio decidissem acompanhar a detida. No meio da tarde (cerca de 16:30Hs) foram todos pressionar na porta da delegacia, na Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana. Ali permaneceram até a liberação da manifestante.

Como os policiais militares também apreenderam a carteira da OAB do advogado André de Paula, representantes do grupo de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB-RJ foram também para lá, apoiar os envolvidos e buscar solução para o caso.

Depois de aproximadamente três horas as duas militantes do Comitê Fora Bolsonaro acabaram liberadas, por volta de 19:30Hs, sem que qualquer ocorrência fosse registrada. O BLOG não conseguiu contato com os advogados que estiveram na delegacia.

