PM tenta conter rebelião em unidade de internação para adolescentes no Rio (vídeo)

Agência Sputnik - Policiais Militares do Batalhão de Choque tentam conter uma rebelião na tarde deste sábado (18) no Centro de Socioeducação Dom Bosco, unidade de internação para adolescentes, localizada na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo publicado pelo portal G1, ao menos 100 adolescentes estariam no telhado da unidade. Policiais militares lançaram bombas de gás lacrimogêneo.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), agentes do Grupamento de Ações Rápidas da Instituição e do Batalhão de Choque entraram na unidade por volta das 14h.

Dois servidores ficaram levemente feridos e foram levados ao hospital, ainda não há informações sobre adolescentes ficou feridos.

Segundo informações do SindDegase, o sindicato de servidores do Degase, além do agente ferido, colchões foram queimados, grades quebradas e portas arrancadas.

"O Grupamento de Ações Rápidas está no local com a polícia, tentando conter o conflito, já que alguns dos internos tentaram fugir pela parte de trás da unidade", informou o sindicato.

Ainda não se sabe o motivo que levou ao início da rebelião .

Rebelião no Instituto Padre Severino, unidade do Degase na Ilha do Governador.



Trocaram o nome da unidade para Dom Bosco mas como nada mudou continua sendo Padre Severino. pic.twitter.com/lUaHDzcazc — Factualidades (@factualidades) April 18, 2020

#INFORMENEWSRJ



📌 ILHA DO GOVERBADOR / ⚠️🚨



📝 Menores do "capiroto" infratores, fizeram uma Rebelião no DEGASE (centro dom Bosco) antigo padre Severino na ILHA DO GOVERBADOR. Situação de momento "estável".@ComunidadesRJ @RjPlantao @santatrsemfoco @AnchietaAgora pic.twitter.com/a6jaN0B31b — Informe News RJ 🚨📌📆⏰📝⚠️ (@informe_rj) April 18, 2020

