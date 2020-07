PML: candidatura de Jilmar Tatto tem que ser respeitada

O jornalista Paulo Moreira Leite defendeu que a candidatura de Jilmar Tatto, definido pelo PT para disputar a prefeitura de São Paulo, “tem que ser respeitada” e que a sigla não deve abrir mão do seu nome para apoiar Guilherme Boulos. “É contestar a candidatura legítima do partido. Não podemos justificar uma traição”, disse. Assista edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (20), defendeu que a candidatura de Jilmar Tatto, nome do PT para disputar a prefeitura de São Paulo, “tem que ser respeitada” e que o "PT não deve abrir mão do seu nome" para apoiar a chapa do PSOL, representada por Guilherme Boulos.

A fala de Moreira Leite diz respeito a pressão que setores da militância fazem ao PT para que a sigla retire a candidatura de Jilmar Tatto e apoie a chapa do coordenador do MTST, Guilherme Boulos, e sua vice, a ex-prefeita de São Paulo e atual deputada federal, Luiza Erundina.

“O PT fez uma prévia, os possíveis candidatos se apresentaram, o Jilmar Tatto venceu. Eu acho muito complicado, pouco tempo depois, retirar esse candidato. É contestar a candidatura de um partido. Não podemos justificar uma traição”, defendeu Moreira Leite.

Ele reforçou em sua análise que acha “Boulos um grande candidato, o fato dele estar com Erundina reforça sua chapa, mas não podemos desrespeitar a candidatura de Tatto”.

O jornalista também rebateu o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que defendeu o apoio do PT a Boulos. “O Tarso é uma pessoa com uma grande trajetória, mas vamos lembrar que ele queria refundar o PT em 2006 e disse que não faria parte do mesmo partido que José Dirceu”, concluiu.

