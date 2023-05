PMs acusados de estupro de jovem dentro de viatura foram homenageados por 'bravura' semanas antes do crime no RJ

Apoie o 247

247 - Os dois policiais militares do 25º BPM (Saquarema) acusados de envolvimento no estupro de uma jovem na última, foram homenageados recenemente pela Câmara Municipal de Saquarema. Diogo Viana Lourenço e Sanclair Marinho Antunes Corecha receberam a medalha de Bravura Cleyson da Costa Almeida em 4 de abril. A honraria foi criada para prestigiar pessoas que apresentam um comportamento exemplar, atos de coragem e bravura no cumprimento do dever e relevantes serviços prestados à população ou aos Poderes Públicos, de acordo com a Câmara de Saquarema.

>>>> Jovem estuprada e torturada dentro de viatura por policiais no RJ está em pânico: “trancada em casa”

De acordo com o portal Extra, há três semanas, o vereador Abraão da Melgil (DEM) postou fotos nas redes sociais entregando as homenagens e chamando os policiais de "heróis" que "arriscam suas vidas em prol dos cidadãos". A proposta de conceder a honraria a Diogo Viana Lourenço foi feita pelo vereador Bebeto Rio Seco (PROS). Ambos os policiais não responderam aos pedidos de entrevista da reportagem.

