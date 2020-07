Camponeses expulsam a tiros PMs jagunços que mataram trabalhador rural

O conflito no assentamento é antigo, mas se acirrou essa semana. Os fazendeiros mataram animais dos trabalhadores na segunda e ontem foi acompanhado de jagunços para atacar os trabalhadores edit

247 - Três homens invadiram o acampamento Emiliano Zapata, do INCRA, em São Pedro da Aldeia, na noite desta quarta-feira (8). Os homens atiraram e mataram uma pessoa e deixaram outros feridos. A vítima foi o trabalhador rural Mineiro, que levou pelo menos dois tiros.

Segundo a Voz da Resistência, “o conflito no assentamento é antigo, mas se acirrou essa semana”. Os fazendeiros mataram “animais dos trabalhadores na segunda e ontem foram acompanhados de jagunços para atacar os trabalhadores”.

Os trabalhadores reagiram abrindo fogo contra os jagunços, que acabaram feridos, e fugiram. Segundo matéria da Voz da Resistência, “os dois capangas são Sargentos da PMERJ lotados no 25BPM, ambos estavam de folga no dia. Foram ao local, segundo testemunhas, acompanhados pelo Fazendeiro Matheus Canellas”.

Confira nota de denúncia que circula nas redes sociais:

Olá, pessoal, escrevo para compartilhar a triste notícia da morte de mais um trabalhador rural ocorrida ontem, 08/07/2020, no Acampamento Emiliano Zapata, município de São Pedro d'Aldeia/RJ, organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio de Janeiro (Fetagri/RJ). Ainda não consegui o nome completo desse trabalhador, mas ele era conhecido como Mineiro. Além dele, outro trabalhador, Sebastião de Souza Corégima, foi baleado no joelho.

Segundo a Fetagri/RJ, a terra objeto de disputa (Fazenda Negreiros) foi desapropriada pelo Incra em 2008. No entanto, apenas 450 hectares da fazenda foram efetivamente destinados para a reforma agrária, área onde foi criado o Assentamento Ademar Moreira, com 21 famílias. De acordo com a Fetagri/RJ, outros 820 hectares que faziam parte da Fazenda Negreiros, embora também tenham sido desapropriados pelo Incra, não foram destinados para o assentamento de famílias. Por essa razão, em 2017, cerca de 40 famílias ocuparam a área e criaram o Acampamento Emiliano Zapata.

Os acampados denunciam uma série de intimidações por parte de Mateus Cannelas, que se reivindica proprietário da área. Eles relatam que no dia de Natal de 2018, Cannelas e seus capangas incendiaram casas, mataram animais e ameaçaram os acampados. Na última segunda-feira, 06/07, em uma nova investida de intimidação, três pistoleiros utilizaram do mesmo expediente: incendiaram casas, ameaçaram os acampados e mataram animais. O próprio Mineiro gravou um vídeo na segunda-feira denunciando esse fato.

No dia de ontem, retornaram ao acampamento, acompanhados de policiais militares (contratados para um serviço particular, atuando fora do horário de serviço) para um novo ato de violência, que resultou na morte de Mineiro. Na ocasião, um dos trabalhadores, na tentativa de se defender, atirou e os dois policiais também acabaram baleados.

O presidente da Fetagri/RJ, Oto dos Santos, relata que também está sofrendo ameaças de morte em função do apoio que vem dando aos acampados.

Peço que ajudem a denunciar esse fato e a apoiar os acampados nesse momento tão difícil.

O Oto, presidente da Fetagri/RJ, acabou de me enviar o nome e uma foto do camponês assassinado. Trata-se de Carlos Augusto Gomes, conhecido como Mineiro (foto abaixo). O Oto nesse momento está escondido porque foi igualmente ameaçado.

E uma correção: No email anterior eu afirmei equivocadamente que o vídeo denunciando o incêndio da casa de um acampado na segunda-feira, 06/07, tinha sido gravado pelo próprio Mineiro, mas na verdade foi outro acampado quem gravou. Desculpa pelo engano.

