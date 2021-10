PMs de SP chutam e pisam em homem imobilizado no chão (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - Um vídeo feito em Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana de São Paulo, mostra dois PMs dando chutes em um suspeito que já está no chão imobilizado.

De acordo com apuração do repórter Kaique Dalapola, que divulgou as imagens, o fato ocorreu no dia oito deste mês.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o caso aconteceu em 8 de outubro, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A vítima foi golpeada, segundo a corporação, após tentar fugir em uma moto com restrição judicial para circulação. Os policiais que atuaram na ocorrência não tiveram os nomes divulgados.

Polícia Militar em ação em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. pic.twitter.com/HsCt3s4iIt — Kaique Dalapola (@KaiqueDalapola) October 15, 2021

