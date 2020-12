PMs de tropa de elite criada por Doria são presos por ligação com tráfico de drogas

Treze policiais militares do Batalhão de Operações Especiais foram presos sob a suspeita de participação de crimes de concussão e tráfico de drogas. A unidade foi criada por João Doria para combater o crime organizado e o tráfico de drogas edit

247 - Treze policiais militares foram presos na manhã de quarta, 16, pela Corregedoria da PM de São Paulo sob a suspeita de participação de crimes de concussão e tráfico de drogas.

Um sargento foi preso em flagrante com porções de maconha, crack e granadas de munição química que estavam dentro do armário de uma unidade do Baep (Batalhão de Operações Especiais), na Mooca.

O Baep é uma unidade de elite da PM e essa unidade foi criada pelo governador João Doria (PSDB) no ano passado. O objetivo seria combater o crime organizado e o tráfico de drogas, principalmente contra o PCC.

