PMs reviram casa. Dono denuncia furto de comida, som e perfume (vídeo)

247 - Um morador da Vila Aliança, comunidade na Zona Oeste do Rio, denunciou que policiais militares em serviço invadindo sua casa e mexendo em seus bens. De acordo com o homem, os militares furtaram um quilo de carne congelada, oito caixinhas de água de coco, uma caixa de som e um vidro de perfume. A ação aconteceu na última segunda-feira (7).

Os policiais foram identificados, afastados das ruas e passarão pelo Conselho Disciplinar da PM, de acordo com informações da TV Globo e publicadas no portal G1. O proprietário havia instalado um circuito de segurança com transmissão em tempo real depois que, segundo ele, sua casa foi revirada por PMs em outras dez ocasiões.

Ao entrar na casa, um policial ficou impressionado com uma garrafa de uísque. "É Black Label?!", indagou.

Depois, um agente mexe em uma caixa onde estavam guardados jogos de videogame. "Ó, cheio de jogo maneiro. Só que é Xbox", desdenhou.

Um terceiro policial pegou uma caixa de som portátil e mostrou para o colega de farda. "Para não falar que não te dei nada na vida", diz um policial. "Caixinha, né? Essa é boa, é JBL!", afirmou o outro.

Outro policial pegou mais uma garrafa de bebida. "Ah, isso aqui também está aberto. Ih, tá esculachado já essa p*rra", disse o policial.

Antes de sair da casa, um agente afirmou que não ia levaria a cerveja, mas incentivou os colegas. "Não vou levar cerveja, não. Se quiser levar!", afirmou o PM.

“Caixinha, né? Essa é boa, é JBL!”: Vídeo mostra PMs revirando casa na Vila Aliança; dono denuncia furto de caixa de som, carne e até água de coco em favela na zona oeste do Rio. ”Em 4 meses, é a 11ª vez que eles vão na minha casa. Eu já não aguento mais” https://t.co/8mF6PrGMZS pic.twitter.com/o3SD4LutmU — Cecília Olliveira (@Cecillia) February 10, 2022

Outro lado

O porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz, disse que o comportamento od policiais é "inaceitável" e que a Corregedoria da Polícia Militar apura o caso. O nome dos envolvidos não foi divulgado.

De acordo com o tenente, pode ser caso de expulsão. "Assim que o secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Mario Filho, recebeu as imagens, através da matéria, ele já colocou a Corregedoria da PM no caso, os policiais serão identificados. Assim que forem, serão afastados das ruas e serão submetidos a conselho de disciplina, que pode suscitar até em expulsão", complementou.

O militar afirmou que conta com a ajuda desses moradores para identificar os militares responsáveis pela invasão. "A Polícia Militar assume o protagonismo da ação correcional, transgressões a disciplina não se explicam, elas precisam ser punidas e isso a Polícia Militar já faz. Contamos com o apoio dessa família para contribuir no processo investigativo para que a gente posso identificar e punir esses policiais".

