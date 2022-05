PMs são alvos de investigação por furtos em comunidades

De acordo com uma moradora da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, PMs ocuparam a casa dela e começaram a sumir objetos pequenos, perfumes, roupas e bijuterias edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma moradora da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, afirmou que policiais militares invadiram e ocuparam a casa dela durante três meses e teriam furtado objetos. Segundo a denúncia, primeiro começaram a sumir objetos pequenos, perfumes, roupas e bijuterias. Em seguida começaram a desaparecer os eletrodomésticos. Depois as portas dos armários, as tomadas, os interruptores e até as lâmpadas foram levadas. O Ministério Público, que já recebeu outras denúncias, investiga o caso, de acordo com informações publicadas nesse domingo (1) pelo programa Fantástico, da Globo.

A denúncia da moradora apontou que a ocupação da casa pelos policiais passou a ser frequente. Em depoimento ao Ministério Público, ela contou que “não mais retornou para sua casa com medo de que os policiais a invadissem". Ela também disse ter medo de que os policiais façam alguma coisa com ela". Segundo a moradora, os policiais começaram a "mandar recado", dizendo que era para a declarante não retornar para casa porque eles precisavam de um lugar pra ficar durante o serviço.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o Comando da Corporação determinou um procedimento apuratório. De acordo com a instituição, os policiais militares envolvidos na suposta invasão de domicílio já foram identificados e ouvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PM também disse que foi instalado na comunidade um posto da Corregedoria Geral da PM, que já recebeu mais de 30 denúncias de moradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE