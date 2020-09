Polícia abre inquérito para investigar adoções feitas por Flordelis

247 - A polícia civil abrirá um inquérito para investigar possíveis irregularidades nos processos de adoção dos 55 filhos da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser mandante do assassinato de seu próprio marido, o pastor Anderson do Carmo.

Pais biológicos teriam entregado a custódia de seus filhos a parlamentar às margens da lei, sem controle judicial ou institucional, de acordo com informações publicadas pelo portal Uol.

A Lei da Adoção, de 2009, prevê que uma pessoa interessada em adotar uma criança deverá estar inscrita, obrigatoriamente, no Cadastro Nacional de Adoção.

O conteúdo dos depoimentos colhidos pela polícia, sobre os filhos adotivos de Flordelis, será encaminhado à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).

De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

