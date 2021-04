Polícia acaba com festa de elite em área nobre de SP

50 pessoas participaram do evento no momento mais grave da pandemia edit

247 - Polícia Civil flagrou, na noite da última quarta-feira (14), uma festa clandestina com 50 pessoas em uma casa no bairro do Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. O proprietário da casa, que não teve seu nome revelado, foi levado ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e autuado. A informação é da TV Cultura.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a operação foi realizada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), com o auxílio da “blitz”, criado para “reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia e atuar contra festas clandestinas e aglomerações”.

