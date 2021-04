Polícia adia conclusão do inquérito sobre assassinato de Henry Borel

247 - A Polícia Civil adiou, neste sábado, 24, a conclusão do inquérito do caso da morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

Os principais suspeitos pelo assassinato do menino são a mãe, Monique Medeiros, e seu companheiro, o vereador bolsonarista Dr. Jairinho.

Eles estão sendo investigados por homicídio duplamente qualificado e estão presos temporariamente até 7 de maio.

A análise de fotos e documentos ainda ocorre, por isso a expectativa de fechar o caso até a última sexta-feira, 23, não foi cumprida.

Após a análise da polícia, o caso será enviado para avaliação do Ministério Público e da Justiça cariocas.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.