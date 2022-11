Polícia apreende pipas nazistas em comércio de Sorocaba (SP)

O caso foi registrado nesta quinta-feira (10), depois que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade recebeu a denúncia edit

247- A polícia apreendeu várias pipas em um comércio de Sorocaba (SP) depois de receber uma denúncia de apologia ao nazismo. O gerente do estabelecimento chegou a ser levado à delegacia, mas foi ouvido e liberado. A reportagem é do portal G1.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (10), depois que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade recebeu a denúncia de que um comércio no Parque Vitória Régia estava vendendo pipas com desenhos de suásticas.

De acordo com o presidente da comissão, o advogado Hugo Bruzi, uma senhora relatou que viu os produtos no estabelecimento na quarta-feira (9) e avisou o gerente de que se tratava de um símbolo nazista.

"Mas ele teria dito que era preferível ter aquela pipa do que ter algo relacionado ao Lula ou ao PT. Por conta disso, ela entrou em contato com a OAB e nós fomos ao estabelecimento na quinta-feira", afirma.

