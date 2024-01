Polícia apreende pistola, R$ 1 mil em espécie e outros aparelhos com o deputado Carlos Jordy

Apoie o 247

247 - Policiais federais apreenderam aparelhos que pertenciam ao deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) - pistola, carregadores, munição, telefones celulares, um notebook, R$ 1 mil em espécie e o passaporte alvo de buscas na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira pessoas envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes.

Também houve buscas no interior do Rio. Alguns dos alvos foram pessoas que montaram acampamento em frente à 2ª Companhia de Infantaria em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Mensagens obtidas pelos investigadores mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

