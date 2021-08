Polícia busca autores de panfletos contra judeus jogados em prédios no Rio

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito para apurar a autoria de panfletos com ofensas a judeus encontrados em dois condomínios da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, no final de semana, bem como os responsáveis pela impressão do material. A informação é do portal UOL.

Os papéis traziam mensagens como: "Judeus acumuladores compulsivos de ouro diamante e dólares".

Os panfletos foram espalhados pelas ruas dos condomínios Mundo Novo e Américas Park. Localizados perto da avenida das Américas, a distância entre os dois condomínios é de pouco mais de 300 metros.

Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança dos prédios e realizam outras diligências para encontrar informações que levem aos responsáveis pelas ofensas. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

