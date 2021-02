Polícia Civil coloca "panos quentes" em ataque de Daniel Silveira contra policial e diz que não houve desacato

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro não viu como desacato os ataques do deputado bolsonarista Daniel Silveira contra a funcionária do IML que pediu para que ele colocasse a máscara edit

247 - A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro não viu como desacato os ataques do deputado bolsonarista Daniel Silveira contra a funcionária do IML que pediu para que ele colocasse a máscara, informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

“Quanto ao uso da máscara, ao final o deputado acabou usando e respeitando a orientação dada no local”, informou a pasta.

Silveira precisou passar por exame de corpo de delito após ser preso por proferir ataques ao STF e gritou com uma policial que pediu que ele usasse a proteção:

"A senhora não manda em mim não. Acha que está falando com vagabundo? Pior coisa é militante petista que faz espetáculo. E se eu não quiser botar?", disse ele.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.