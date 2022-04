Polícia Civil de SP abre inquérito para investigar ameaças de morte contra Lula

Ameaças foram feitas em anonimato no site do PT edit

247 - O delegado da Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Laércio Ceneviva Filho, determinou a abertura de um inquérito policial para investigar ameaças de morte contra o ex-presidente Lula, após uma petição do advogado Cristiano Zanin.

As ameaças foram feitas no site do PT por uma pessoa que se identificou como Luiz Carlos Prestes. Nas mensagens, a pessoa diz que membros do próprio PT vão matar Lula, que a morte vai acontecer "talvez no interior" do estado de São Paulo e ainda neste ano.

As mensagens foram publicadas nos dias 24 de março, 5 e 7 de abril.

