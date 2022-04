Polícia Civil investiga perfil de golpista que se apresenta como Eduardo Paes para fechar vários contratos

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil investiga um homem que vem se apresentando como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em contatos com diversos interlocutores. Para enganar os alvos das mensagens, o impostor chegou a incluir uma foto do prefeito em seu perfil. As informações são do portal Extra.

O caso foi revelado pelo próprio Paes nas redes sociais, na tarde desta terça-feira. "Tem um delinquente aí com esse número se passando por mim", escreveu ele, ao lado de uma reprodução que traz a linha telefônica do Rio que seria utilizada pelo golpista. "Polícia já atrás", acrescentou o prefeito, que até pediu, em tom de piada, para que os seguidores contassem o falso perfil: "Vamos encher ele de mensagens!"

Por nota, a assessoria de Paes afirmou que ele registrou, pela internet, "a criação de um perfil falso — com um número de celular diferente do seu — que está utilizando seu nome e foto de forma indevida". Já a Polícia Civil informou que a 6ª DP (Cidade Nova), responsável pela área onde fica a sede da Prefeitura do Rio, está realizando diligências para apurar a denúncia.

