Polícia Civil prende ex-apresentador de telejornal em flagrante no município de Santos

247 - Policiais civis prenderam o ex-apresentador de telejornal Marcelo Carrião nesta quarta-feira (28), em Santos (SP) por tráfico de drogas. A investigação apontou o jornalista como 'fornecedor' dos entorpecentes. A Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão na região. Seis suspeitos foram presos - entre eles o jornalista.

"Nos locais, foram encontrados os suspeitos com uma quantidade de droga que ainda estamos apurando. Neste [local], em particular, encontramos uma plantação de dois irmãos que são fornecedores de drogas para um dos alvos [da operação]", afirmou o delegado Barbeiro. Os relatos foram publicados no portal G1.

A Operação 'Dama de Ferro' teve 39 agentes e 14 viaturas, informou o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Nascido em Osasco (SP), Carrião se formou em jornalismo na Universidade Católica de Santos, em 1995. Atuou como produtor e repórter na TV Mar, afiliada à TV Manchete, entre 1993 e 2005, e repórter da Rede Record, entre 2005 e 2011. O último trabalho foi no SBT, como repórter e apresentador de telejornal.

