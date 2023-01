Polícia conclui investigação de assassinato em Paraisópolis durante campanha sem identificar seguranças de Tarcísio

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o tiroteio que matou uma pessoa durante uma agenda do então candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em Paraisópolis.

A vítima foi Felipe Silva de Lima, de 27 anos, que teria recebido um tiro de um segurança de Tarcísio. A investigação da polícia, no entanto, foi encerrada sem que os seguranças de Tarcísio naquele dia fossem identificados.

"Segundo ainda os policiais, em nenhum momento os indivíduos fizeram menção ao então candidato Tarcísio de Freitas ou à partido político, e não houve a participação no confronto de pessoas que faziam parte da organização do evento ou da equipe do candidato", diz trecho do relatório final da Polícia Civil.

Questionado, o Governo de São Paulo declarou que "a investigação do tiroteio ocorrido em Paraisópolis foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e enviado ao Ministério Público, que pediu o arquivamento. Pedido que foi acolhido pela Justiça".

O inquérito sobre o caso já havia sido arquivado pelo juiz Antonio Pena Junior, do 1º Tribunal do Júri da cidade de São Paulo, na semana passada.

