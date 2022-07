Polícia confirma que corpo encontrado em Brumadinho é de homem que assassinou a companheira, a irmã e a mãe delas

Hervane foi encontrado em matagal. A causa e as circunstâncias da morte dele são investigadas edit

247 - A Polícia Civil confirmou, no início da noite desta quinta-feira (28), que o corpo encontrado em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é de Hervane Carlos de Jesus Rezende, que atirou contra cinco pessoas da mesma família, matando três: a ex-companheira, a irmã dela e a mãe das duas. A reportagem é do portal G1.

O corpo foi localizado, nesta quarta-feira (27), no meio de um matagal. De acordo com a instituição, a causa e as circunstâncias da morte de Hervane são investigadas e a previsão é que o laudo fique pronto em 30 dias.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado aos familiares do homem.

Investigação encerrada

Ainda conforme a polícia, com a morte de Hervane, a investigação do crime, que aconteceu no dia 12 de julho, foi encerrada. A arma não foi encontrada, e o inquérito vai ser concluído sem indiciamento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Hervane e Nisimara Pereira da Silva estavam separados há 30 dias. O homem esteve na casa da ex e a intenção era levar os filhos para um sítio.

Durante o encontro, ele acabou se desentendendo com a ex e disse que a mataria. Nesse momento, o pai de Nisimara disse que "para matar ela, deveria matar ele primeiro".

O suspeito sacou uma arma que estava na cintura e começou a atirar contra toda a família.

"Ele chegou para pegar meus netos, botei dentro do carro para ele, ele veio falar comigo. Eu falei: 'vc é homem em cima de uma arma, rapaz. Larga a arma, você está caçando problema'. Ele já tirou a arma e foi atirando", contou Celso, durante os velórios da companheira e das duas filhas.

