Polícia confirma ter atirado contra usuários de drogas em SP

247 - Três policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) admitiram que atiraram contra usuários de drogas aglomerados na avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, na noite da quinta-feira (12). Naquele dia, um homem identificado como Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior, 32, ferido no tórax, foi encontrado caído após um tumulto. Ele foi levado à Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo com a Folha de S.Paulo, testemunhas afirmaram que a confusão teve início quando usuários de drogas passaram pela avenida e tentaram depredar um ponto de ônibus.

A delegada Elisabete Sato informou que os policiais se apresentaram espontaneamente ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. A Corregedoria da Polícia Civil foi convocada para acompanhar os depoimentos dos policiais.

