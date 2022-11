Polícia de São Paulo prende vinte bolsonaristas envolvidos em bloqueios de rodovias

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo já prendeu ao menos 20 bolsonaristas envolvidos ativamente nos bloqueios golpistas de rodovias estaduais e federais .

De acordo com a coluna Maquiavel, da revista Veja, o setor de inteligência do órgão levantou os nomes dos criminosos a partir de boletins de ocorrência e por varreduras em redes sociais.

Um dos detidos havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma, após ter se apresentado a policiais com uma pistola Taurus 9mm na cintura. Ele esteve envolvido no bloqueio de uma rodovia em São José do Rio Pardo, tendo transportado vinte pneus de caminhão em seu carro para utilizá-los como barreira física a veículos que por ali passassem.

Outro caso foi o de um caminhoneiro envolvido no bloqueio da rodovia Assis Chateubriand e chegou a perseguir um colega de profissão que havia furado o bloqueio. Ele foi preso por desobediência e estava em posse de um galão com cinco litros de gasolina e toalhas que utilizaria para provocar um incêndio.

Ainda de acordo com a coluna Maquiavel, os investigadores da polícia agora estão concentrando esforços para identificar lideranças que financiam protestos nas portas de quartéis, dado que os bloqueios em rodovias perderam força.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.