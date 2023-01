Polícia do Rio adota uso de capacetes durante incursões em favelas para reduzir mortes

Apoie o 247

247 - Policiais militares do Rio de Janeiro começam a usar, a partir de março, capacetes balísticos em operação nas favelas do estado. O equipamento que já é utilizado pelos militares do Exército e dos fuzileiros navais para atividades de patrulhamento, e por forças especiais de várias corporações pelo mundo, como os Seals da Marinha americana, é inédito no Brasil.

De acordo com reportagem do jornal Extra, o primeiro lote de 1.342 capacetes, comprado por R$ 4,5 milhões, será destinado a policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dos Grupamentos de Ações Táticas (GATs), pequenos grupos especializados em incursões das unidades convencionais.

A expectativa é que nos próximos anos todo policial que atue no patrulhamento do estado tenha um equipamento semelhante.

