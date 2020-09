Polícia encontra carro de secretário foragido acusado de matar político em Patrocínio

247 - A Polícia Civil afirmou ter encontrado o carro do secretário de Obras de Patrocínio, em Minas Gerais, Jorge Marra, que segue foragido desde que se tornou o principal suspeito de assassinar o pré-candidato a vereador Cássio Remis (PSDB) na quinta-feira (24).

Além do carro, a polícia disse ter achado uma arma que pode ter sido utilizada para matar Remis. O carro e a arma foram encontrados na garagem de um político em Perdizes, a 64 km de Patrocínio.

Ao UOL, o delegado responsável pelas investigações, Renato Mendonça, afirmou que a polícia conseguiu "rastrear com as imagens do olho vivo da cidade, das câmeras de Perdizes, que o autor esteve no local".

Ele também disse que caso Marra não seja encontrado, há a possibilidade de negociar uma rendição.

Assista ao momento da discussão que resulta na execução de Remis: