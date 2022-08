Polícia fará reconstituição do assassinato de Leandro Lo nesta quarta, sem a presença de PM

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de São Paulo fará a reconstituição do assassinato do lutador Leandro Lo nesta quarta-feira (31) sem a participação do tenente Henrique Velozo, da Polícia Militar (PM), responsável pelo disparo que atingiu a cabeça de Leandro durante uma discussão em um show de pagode no Clube Sírio, em São Paulo, no início de agosto. A informação é do portal UOL Esporte .

A reconstituição se dará com base na versão das testemunhas ouvidas pela polícia. Caso os agentes de segurança entendam que não seja mais necessário ouvir outras testemunhas após a conclusão da reconstituição, o inquérito será concluído e o caso irá ao Ministério Público, que fará a denúncia.

Se Velozo for condenado por homicídio doloso, estará sujeito a uma pena de até 30 anos de prisão. Atualmente ele está preso no presídio que recebe policiais, o Romão Gomes.

