Polícia faz buscas contra suspeitos de furar fila da vacina no RJ

247 - A Polícia Civil faz uma operação para apreender documentos e provas sobre denúncias de fura-fila de vacinação no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, região metropolitana do Rio. Segundo a corporação, as buscas são realizadas na casa de dois diretores da OS (Organização Social) Instituto Sócrates Guanaes, que administra a unidade de saúde. A reportagem é do portal R7.

De acordo com as informações, as investigações começaram após uma denúncia do Coren/RJ (Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro) de que dois filhos de um diretor da OS, de 16 e 20 anos, haviam se vacinado, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário.





