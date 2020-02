Polícia faz buscas em esgoto por arma utilizada na morte de Marielle

Policiais e agentes do MP-RJ vasculharam o sistema de esgoto de um condomínio na Zona Oeste do Rio, em busca da arma utilizada no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018 edit

247 - Policiais e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro vasculharam, na manhã desta quarta-feira (12), o sistema de esgoto de um condomínio na Zona Oeste do Rio, em busca da arma utilizada no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. A ação é realizada por homens da Divisão de Homicídios da Capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O crime completou 700 dias nesta quarta-feira. Até agora foram presos Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz. O primeiro é acusado de ter fetuado so disparos - morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. Elcio dirigia o carro, segundo as investigações. Élcio havia postado no Facebook uma foto ao lado de Jair Bolsonaro. Na foto, o rosto de Bolsonaro está cortado.

Em julho do ano passado, a Polícia Civil do Rio pediu ajuda à Marinha para buscar no mar a arma do crime. Mergulhadores fizeram buscas no local perto da área onde, segundo uma testemunha, Lessa jogou caixas com fuzis e outras armas, segundo uma testemunha.

A polícia quer saber se entre os objetos que teriam sido jogados no mar está a arma utilizada no crime, uma submetralhadora MP5.