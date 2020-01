Polícia faz megaoperação contra milícias de Rio das Pedras, base eleitoral do clã Bolsonaro

Polícia e Ministério Público cumprem mandados em Rio das Pedras e no Piauí. Conversas entre Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco, e um policial civil foram usadas nas investigações edit

247 - A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do RJ iniciaram na manhã desta quinta-feira (30) uma operação contra a milícia na Zona Oeste do Rio.

A Justiça emitiu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 45 denunciados de pertencer a grupos paramilitares, informa o G1.

Conversas entre Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco, e um policial civil denunciado foram usadas nas investigações.

A ação desta quinta é um desdobramento da Operação Intocáveis, de janeiro de 2019. Na ocasião, 13 pessoas foram denunciadas, e cinco homens foram presos.

Esta Intocáveis II utilizou dados das investigações da Operação Lume, de março, quando foram presos Ronnie Lessa e Elcio Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes.