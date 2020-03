Polícia identifica homem que atirou em panelaço pró-Bolsonaro

247 - Foi identificado o homem que disparou um tiro durante panelaço pró-Bolsonaro na última quarta-feira (18).

O vídeo viralizou nas redes sociais e nesta sexta-feira (20) a polícia de Santos, litoral de São Paulo, prendeu o fisioterapeuta Tiago Selofite Inacio, após identificar onde ele mora por meio das imagens. A informação é da TV Globo.

De acordo com reportagem, o homem de 39 anos foi detido no bairro Embaré e liberado após pagar fiança de R$ 1 mil. Ao ser detido, o fisioterapeuta disse que fez o disparo para “entrar no clima e fazer barulho” e que não tinha a intenção de assustar ninguém.

A arma, um revólver calibre 38, era de seu pai, já falecido, e para o qual ele não tinha permissão de posse. Por isso, ele vai responder por posse ilegal de arma de fogo.

