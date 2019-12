Polícia identifica mais 2 vítimas do crime ambiental cometido pela Vale, em Brumadinho

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou a identificação de mais duas vítimas do rompimento da Barragem da Vale, em Brumadinho: João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, motorista de caminhão-pipa, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos, encarregado de obras. Ambos eram funcionários terceirizados, de acordo com o comunicado edit

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou a identificação de mais duas vítimas do rompimento da Barragem da Vale, em Brumadinho: João Tomaz de Oliveira, de 46 anos, motorista de caminhão-pipa, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos, encarregado de obras. Ambos eram funcionários terceirizados, de acordo com o comunicado.

A reportagem do portal Uol destaca que "eles foram identificados pela equipe do Laboratório do Instituto de Criminalística, por meio do exame de DNA. Com isso, 259 pessoas foram identificadas e 11 continuam desaparecidas."

A matéria ainda lembra: "a barragem se rompeu no dia 25 de janeiro deste ano, liberando uma avalanche de lama que destruiu comunidades e poluiu o Rio Paraopeba."