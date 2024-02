Polícia identifica trio acusado de matar PM e a filha dele em SP

Apoie o 247

247 - O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou neste domingo (25) que já conseguiu identificar os três criminosos que mataram um policial militar e a filha dele, 19 anos, na Vila Medeiros, Zona Norte da capital paulista. A polícia investiga a motivação do crime. As informações são do G1.

O atentado ocorreu na madrugada de sábado (24), quando o cabo Anderson de Oliveira e a filha, Alycia Peroni Valentim, aguardavam a mãe na frente de uma farmácia. A esposa e o atendente da farmácia são considerados testemunhas chaves.

Anderson de Oliveira Valentim era cabo da 39º Companhia do 7° Batalhão da Polícia Militar. A filha dele, Alycia Perroni Valentim era estudante de Direito. Anderson tinha com a esposa um terreiro de Umbanda na Zona Norte da capital. O PM compartilhava a rotina no terreiro pela internet e era engajado em causas sociais. A administração do terreiro lamentou a morte do PM.

