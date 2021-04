Polícia interdita hotel, no Rio, após queda e morte de jovem durante festa clandestina

No local, segundo a polícia, ocorreu uma festa clandestina. Polícia solicitou imagens do circuito interno para tentar descobrir o que houve no local edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro interditou um hotel, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, após a morte de um jovem, no sábado (27). No local, segundo a polícia, aconteceu uma festa sem autorização da prefeitura. A reportagem é do portal G1.

Ainda segundo a polícia, Guilherme Lara de Barros Brito, de 21 anos, estava em uma festa de aniversário, na área da piscina do L’Homme de Rio Boutique Hotel, quando caiu de uma altura de 15 metros.

Guilherme caiu do lado de fora do hotel, em uma ribanceira com matagal. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, atendido em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (28).

