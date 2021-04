Polícia interrompe festa com 130 pessoas na zona sul de SP

247 - Uma festa com cerca de 130 pessoas foi interrompida pela Polícia Civil na travessa do Jameleiro, região do Grajaú, zona sul, na madrugada deste domingo (4). Na ação, um foragido da Justiça foi preso. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), cerca de metade dos participantes da festa não usava máscara de proteção. Nenhum deles respeitava as regras de distanciamento social. No local também havia narguilés que, de acordo com a SSP, poderiam ser compartilhados entre os jovens.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.