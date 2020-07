Polícia intima Record após homem ser morto por acusação feita em programa de Luiz Bacci

A polícia pediu uma cópia da edição do ‘Cidade Alerta’ que acusou um homem de ser um possível serial killer. Ele foi morto horas depois edit

Carta Capital - A Polícia de Salto (SP) investiga o assassinato de um homem que, por ter sido indicado como suspeito de um crime na cidade de Salto no programa Cidade Alerta, da Record TV, acabou sendo morto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que “oficiou a emissora solicitando cópia da matéria jornalística” e que a vítima, de 41 anos, “era investigada em uma ocorrência de desaparecimento de pessoa,

porém sem indiciamento ou pedido de prisão”. O homem foi encontrado com marcas de tiros às 23h30 da segunda-feira 13, mesmo dia em que o programa foi exibido.

O caso em questão era uma reportagem sobre o assassinato da jovem Priscila Martins, 18 anos. Em determinado momento, o apresentador Luiz Bacci recebeu informações da repórter Lorena Coutinho e informou que a Polícia já tinha um suspeito. Com isso, exibiu uma foto borrada do homem.

“Ainda não temos autorização para mostrar sem esse borrão. Mas quem conhece esse homem já passa informações para a polícia. Quem é amigo desse homem sabe quem é”, disse o apresentador, que ainda acrescentou: “Por favor, não façam justiça com as próprias mãos. Até porque ele é investigado.”

“Sabe alguma coisa dele? Sabe onde mora? Não tome você alguma medida já procurando ele direto. Não se arrisque. Conte para a polícia”, emendou o apresentador. No entanto, o apelo não surtiu efeito.

Segundo informações concedidas por um policial à Folha de S. Paulo, as alegações de que o homem morto também seria suspeito por outros feminicídios na cidade de Salto que ocorreram de 2018 são amparadas em evidências duvidosas.

A emissora ainda não se posicionou sobre a investigação corrente, mas afirmou, em nota divulgada ao UOL quando o assassinato do homem veio à tona, que o programa “tinha as informações sobre o nome e a foto do suspeito. Entre amigos, familiares, testemunhas e moradores da região de Salto, todos já sabiam quem era. Inclusive a investigação aponta que a pessoa era conhecida de Priscila Martins, que foi encontrada morta depois de ser torturada e o corpo queimado. O mesmo suspeito é apontado como envolvido em outros crimes”.

