Polícia investiga caso de racismo contra o deputado Orlando Silva

247 - A Polícia Civil de São Paulo instaurou nesta quarta-feira (4) um inquérito para investigar uma denúncia de racismo contra o deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP) que aconteceu na noite de segunda-feira (2) em um restaurante no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. De acordo com a denúncia do parlamentar nas redes sociais, um homem teria se levantado da mesa para atacá-lo por conta de seu posicionamento político.

"De repente, o sujeito se levanta e diz: 'O que faz aqui? Aqui não é seu lugar!' E rapidamente passa a fazer agressões verbais contra mim, contra minha atuação política, contra o que represento, e a falar que Bolsonaro iria nos destruir", disse Silva, nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) do DHPP recebeu requerimento e instaurou inquérito policial para apurar os crimes de racismo, ameaça, injúria, calúnia e difamação.

