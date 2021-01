Polícia investiga denúncias de compra de vacinas e coação de profissionais de saúde no Rio

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar denúncias de tentativas de compra de vacinas contra a Covid-19 e de coação contra profissionais que atuam na vacinação. As denúncias foram feitas pela presidência do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RJ).

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o caso será investigado pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que já teria solicitado mais informações ao Coren-RJ. Segundo o Coren, teriam sido registradas denúncias de problemas na vacinação em ao menos 45 cidades do estado, incluindo enfermeiros coagidos a darem vacina e a tentativa de compra de doses do imunizante.

O conhecimento liberta. Saiba mais